حمدي فتحي ومحمد الشناوي يغيبان عن مواجهة مصر ضد بوتسوانا

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 19:32

كتب : FilGoal

مصر - موريتانيا - حمدي فتحي

يغيب حمدي فتحي ومحمد الشناوي عن منتخب مصر ضد بوتسوانا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وتحصّل ثنائي منتخب مصر على بطاقة صفراء في مواجهة كاب فيردي في الجولة الخامسة والتي تُجرى الآن.

وتلقى لاعب الوسط الذي يبدأ في مركز قلب الدفاع أمام كاب فيردي بطاقة صفراء في الدقيقة 24 بعد تدخل قوي بمنتصف الملعب.

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ثم تحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+3 بسبب إضاعة الوقت.

وسبق أن حصل الثنائي على بطاقة صفراء في الجولة الأولى ضد كاب فيردي.

وستقام المباراة الأخيرة ضد بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن محمود حسن "تريزيجيه" ومروان عطية يغيبا عن لقاء كاب فيردي بسبب تراكم البطاقات إذا تحصل كلاهما على بطاقة صفراء في مباراتي موريتانيا الشهر الماضي.

ويعد كل من إبراهيم عادل وأحمد عيد المهددين بالغياب في الجولة الأخيرة عن منتخب مصر حال حصل أحدهم على بطاقة صفراء في لقاء اليوم.

لاعب الوكرة وصل لـ 48 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وسجل 3 أهداف منذ مشاركته لأول مرة في 2019.

يذكر أن منتخب مصر تأهل سلفا لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بحصد العلامة الكاملة في أول 4 مباريات برصيد 12 نقطة.

حمدي فتحي مصر بوتسوانا تصفيات أمم إفريقيا
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