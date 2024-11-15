طبيب الزمالك يكشف تطورات حالة محمود حمدي "الونش"

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تطورات حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

ويواصل الونش التدريبات التأهيلية من أجل العودة للمشاركة في المباريات من جديد بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي: "الونش انتهى من كافة الفقرات التأهيلية التي كان يخضع لها خلال الفترة الماضية".

وأوضح "يتم تجهيز المدافع من الناحية الطبية بشكل إيجابي".

وعاد الونش للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الزمالك في الفترة الماضية، ويقوم الجهاز الفني للفريق بتجهيزه بشكل تدريجي قبل عودته للمشاركة في المباريات.

ويحل الزمالك ضيفا على نادي النصر الليبي مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ويغيب الونش عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في شهر فبراير الماضي. إصابة تعرض لها بعد عودته من إصابة أولى بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة أيضا.

تسلسل إصابات الونش

في نوفمبر 2020، عانى الونش من مشكلة في وتر صابونة الركبة، بجانب مشكلة في الرباط الخارجي للركبة.

ثم في شهر نوفمبر لعام 2022، تعرض الونش لإصابة في وتر العضلة الخلفية.

وفي مايو لعام 2023 خلال مباراة الإسماعيلي، تعرض الونش لقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسري.

وبعد مشاركته في عدة مباريات ودية خلال فترة التوقف لأمم إفريقيا 2023، عاد الونش مجددا وتعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال التدريب.

صاحب الـ29 عاما يغيب عن المباريات الرسمية منذ 13 مايو 2023 بسبب الإصابات.