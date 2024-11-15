أساسي لأول مرة = هدف.. طاهر يتقدم لـ منتخب مصر ضد كاب فيردي وتألق حمدي يتواصل

شارك طاهر محمد طاهر لأول مرة بقميص منتخب مصر كأساسي فهز شباك كاب فيردي.

وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 33 من عمر اللقاء بهدف طاهر محمد طاهر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة محمد حمدي.

وسبق أن شارك من قبل بقميص منتخب مصر في مباراتين تحت قيادة خافيير أجيري وروي فيتوريا.

واكتفى طاهر بـ 6 دقائق في المباراتين السابقتين، الأولى ضد تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 في الفوز 3-2 تحت قيادة خافيير أجيري لمدة 4 دقائق.

ثم شارك ضد بلجيكا في ودية عام 2022 في الفوز 2-1 تحت قيادة روي فيتوريا.

وبدأ جناح الأهلي أساسيا لأول مرة في مسيرته مع منتخب مصر ضد كاب فيردي وسجل هدف التقدم.

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وأصبح طاهر تاسع لاعب يسجل بقميص منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

فسبقه كل من: محمود حسن "تريزيجيه" (5) ومحمد صلاح (3) ورامي ربيعة (2) وإبراهيم عادل (2) ومحمد عبد المنعم (1) ومصطفى محمد (1) وعمر مرموش (1) ومصطفى فتحي (1).

ويعد محمد حمدي صاحب التمريرة الحاسمة هو الأكثر صناعة للأهداف تحت قيادة حسام حسن إذ صنع 4 أهداف في 8 مباريات.

في حين صنع هدفا وحيدا في الـ 17 مباراة السابقة قبل تولي العميد لمهمة تدريب المنتخب.

يذكر أن منتخب مصر تأهل سلفا لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بحصد العلامة الكاملة في أول 4 مباريات برصيد 12 نقطة.