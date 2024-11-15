الحادي عشر.. محمد ربيعة ينضم لقائمة اكتشافات حسام حسن بقميص منتخب مصر

أصبح محمد ربيعة مدافع سموحة اللاعب رقم 11 الذي يخوض مباراته الدولية الأولى تحت قيادة حسام حسن.

واعتمد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على أسماء شابة في مواجهة كاب فيردي في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي على ملعب الأخير بعدما ضمّن عبوره للنهائيات المقرر إقامتها في المغرب.

ويواصل حسام حسن الاعتماد على الأسماء الشابة وتجديد الدماء في منتخب مصر منذ توليه المهمة في شهر مارس الماضي.

في شهر مارس الماضي دفع العميد بكل من محمد الشامي لاعب المصري ومحمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا لأول مرة بقميص المنتخب ضد نيوزيلاندا.

ثم دفع بأحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي ومصطفى شلبي لاعب الزمالك لأول مرة ضد كرواتيا بالشهر ذاته.

أمام بوركينا فاسو في شهر يونيو بتصفيات كأس العالم شارك أحمد أمين "قفة" لاعب إنبي لأول مرة مع منتخب مصر.

ثم شارك ناصر ماهر لاعب الزمالك لأول مرة في مواجهة غينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026.

ولم تشهد مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا أي ظهور دولي أول جديد ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وخلال مواجهتي موريتانيا الشهر الماضي شارك محمود صابر لاعب سموحة وخالد صبحي وأحمد عيد لاعبا المصري ومحمد شحاتة لاعب الزمالك لأول مرة.

والآن يقود محمد ربيعة مدافع سموحة قلب دفاع منتخب مصر في مواجهة كاب فيردي ليصبح اللاعب رقم 11 الذي يبدأ بقميص منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن.

وربما يرتفع العدد ليصبح 12 إذا شارك محمود عبد الحفيظ "زلاكة" لاعب سيراميكا كليوباترا في لقاء اليوم أو مباراة بوتسوانا المقبلة.