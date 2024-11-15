إصابة محمد شحاتة ضد كاب فيردي

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 18:27

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد شحاتة

أصيب محمد شحاتة لاعب منتخب مصر عقب بدء مباراة الفراعنة ضد كاب فيردي بثلاث دقائق فقط.

محمد شحاتة

النادي : الزمالك

مصر

ويحل منتخب مصر ضيفا على كاب فيردي لملاقاته في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وسقط شحاتة مصابا في وسط الملعب واضطر لتلقي العلاج.

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ولكن لم يستطع لاعب الزمالك إكمال المباراة ليخرج مستبدلا ويشارك بدلا منه نبيل عماد.

وأصبحت هذه هي المباراة الثانية الدولية لشحاتة مع منتخب مصر بعدما شارك كبديل لست دقائق في الجولة السابقة ضد موريتانيا.

وكان محمد شحاتة أحد أعضاء منتخب مصر الأولمبي الذي حل رابعا في أولمبياد باريس 2024.

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