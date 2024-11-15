دوري المحترفين – مشهور يستقيل من تدريب الترسانة.. وكشري يعوضه

أعلن نادي الترسانة قبول استقالة جمعة مشهور من قيادة الفريق فنيا.

وخسر الشواكيش من طنطا بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة من دوري المحترفين أمس الخميس.

وتولى أحمد عبد المنعم "كشري" مدرب إنبي وأسوان والداخلية السابق تدريب الفريق.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد:

أحمد كشري (المدير الفني)

أحمد رجب عبدربه (مدرب عام)

أحمد عبد الظاهر (مدرب)

محمود شاكر عبد الفتاح (مدرب مساعد)

محمد نسيم (مدرب حراس المرمى)

مصطفى عبد الله (مخطط الأحمال)

ويستعد الترسانة للقاء لافيينا يوم الإثنين المقبل في الجولة الثامنة.

وستجمع المواجهة مدربين جديدين، إذ تولى حسين شكري تدريب لافيينا خلفا لأحمد صلاح.

ودرّب مشهور فريق الترسانة في 7 مباريات فاز في 3 وخسر في 3 وتعادل مرة وحيدة مكتفيا بـ 10 نقاط في دوري المحترفين.

وبات ذلك التغيير الفني الرابع في دوري المحترفين منذ انطلاق الموسم

المنصورة: أيمن المزين لتعويض استقالة رضا العيسوي

طنطا: خالد عيد لتعويض استقالة محمد حليم

لافيينا: حسين شكري لتعويض استقالة أحمد صلاح

الترسانة: أحمد كشري لتعويض استقالة جمعة مشهور