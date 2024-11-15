القسم الثاني ب - بعد فوز وحيد في 6 مباريات.. أبو مسلم يستقيل من تدريب كيما أسوان

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 18:02

كتب : رضا السنباطي

أحمد أبو مسلم مدربا لنادي كيما أسوان

تقدم أحمد أبو مسلم باستقالته من تدريب كيما أسوان.

ويأتي ذلك بعد الهزيمة من مكادي بهدف دون رد في الجولة السادسة من المجموعة الأولى من دوري القسم الثاني ب.

وخاض كيما أسوان تحت قيادة أبو مسلم 6 مباريات.

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وخسر الفريق 5 مباريات واكتفى بفوز وحيد جاء على حساب قوص.

ويدرس حاليا مجلس إدارة النادي عديد السير الذاتية قبل اختيار المدير الفني الجديد.

يذكر أن تلك التجربة هي التدريبية الأولى للاعب منتخب مصر والأهلي السابق.

وسبق أن عمل كمدرب مساعد مع أندية البنك الأهلي وبتروجت والإنتاج الحربي والنجوم.

ويقع نادي كيما أسوان ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من: قوص وطهطا والأقصر والألومنيوم والمدينة المنورة ومركز شباب سوهاج ومكادي والنصر للتعدين وشبان قنا.

كيما أسوان الدرجة الثانية أحمد أبو مسلم
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