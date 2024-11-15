تقرير برازيلي: والد نيمار يرغب في شراء سانتوس

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 17:53

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل

يرغب والد نيمار نجم منتخب البرازيل والهلال السعودي من شراء نادي سانتوس البرازيلي.

وضمن سانتوس عودته للكبار بدءا من الموسم المقبل بعد موسم وحيد في الدرجة الثانية.

ووفقا لصحيفة" otempo" البرازيلية فإن والد نيمار تقدم باقتراح لشراء النادي مقابل مليار و300 مليون برازيلي.

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ووضع والد نيمار عدة ضمانات حال شراءه للنادي أبرزها ضم دانيلو مدافع يوفنتوس وجابريل باربوسا مهاجم فلامنجو.

وأشار التقرير إلى أن المحادثات جارية بين الطرفين ومن المتوقع دفع 800 مليون ريال برازيلي على دفعة واحدة.

ويتعين على الطرفين التوصل لاتفاق لتسوية ديون النادي التي يتعين عليهم سدادها.

وأكمل التقرير أن نيمار سيعمل على "إحاطة نفسه" بزملائه القدامى وأبرزهم جانسو لاعب فلومينينسي البرازيلي.

وسبق أن أشار تقرير قناة "TNT SPORTS " البرازيلية، فإن إدارة سانتوس البرازيلي أجلت خططها للتعاقد مع نيمار بعد دراستها اتخاذ الخطوة في انتقالات يناير المقبل.

وأوضح التقارير أن نيمار ينوي إكمال عقده مع الهلال الممتد حتى نهاية الموسم الجاري، والمشاركة برفقته في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، غيبته عن الهلال نحو عام كامل، وذلك خلال مشاركته بمواجهة البرازيل أمام أوروجواي يوم 18 أكتوبر 2023.

وعاد نيمار للمشاركة مع الهلال بمباراتي العين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني لكنه تعرض للإصابة مجددا بتمزق في العضلة الخلفية.

وخاض نيمار 7 مباريات فقط بقميص الهلال منذ انضمامه إليه قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2023.

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