كرة نسائية - الزمالك يفوز على مودرن سبورت بثلاثية.. ويحقق الانتصار الرابع

حقق فريق الزمالك للكرة النسائية انتصاره الرابع في منافسات الدوري المصري للسيدات.

وفاز الزمالك على مودرن سبورت 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما عصر الجمعة.

وسجل أهداف الزمالك: ميرال خضر (هدفين) و ياتوندي أتنوكي.

فيما أحرزت أوشا هدف نادي مودرن سبورت الوحيد.

فريق الزمالك للسيدات حقق الانتصار الرابع من أصل 6 مباريات.

وفاز الزمالك في 4 مباريات، بينما خسر أمام الأهلي ووادي دجلة.

ورفع الزمالك رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع.

فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 12 نقطة في المركز السادس متفوقا على الزمالك بفارق الأهداف.

لكن مودرن سبورت لعب 7 مباريات فيما خاض الزمالك 6 مباريات فقط.

ويتصدر فريق الأهلي للسيدات جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة جمعهم من الفوز بـ 7 مباريات.

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