كرة نسائية – مهرجان.. الأهلي يفوز على الجونة 11-0

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 16:41

كتب : FilGoal

الأهلي كرة نسائية

فاز فريق كرة السيدات في الأهلي على الجونة بـ11 هدفا بدون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري السيدات المصري.

وسجل الأهلي سبعة أهداف في الشوط الأول وأربعة في نظيره الثاني.

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سجل أهداف المباراة كل من هاتريك لحبيبة عصام وشارتي روبن.

وسجلت ميا داردن هدفين.

فيما سجلت نادين غازي وثريا أشرف ولولو نصر هدفا لكل لاعبة منهن.

وبذلك وصل رصيد الأهلي لـ21 نقطة ليتصدر جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن البنك الأهلي.

أما الجونة فتجمد رصيده عند تسع نقاط يحتل بهم المركز العاشر.

وكان الأهلي بدأ مشواره في الدوري بالفوز على الزمالك 2-1 و1-0 على وادي دجلة ومودرن سبورت.

ثم انتصر على المعادي واليخت 4-0 و8-0 على اتحاد بسيون.

كما انتصر على الاتحاد السكندري 8-0.

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