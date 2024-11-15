عمرو مصيلحي رئيسا للاتحاد المصري لكرة السلة
الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 16:14
كتب : هاني العوضي
أسفرت انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة عن فوز عمرو مصيلحي بمقد الرئيس.
وفاز مصيلحي بمقعد الرئيس عقب تفوقه على مجدي أبو فريخة الذي قاد اتحاد كرة السلة خلال الـ12 عاما الماضية.
وسيتولى عمرو مصيلحي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، منصب الرئيس للمرة الأولى.
ونال عمرو مصيلحي 24 صوتا مقابل 12 صوتا حصل عليهم مجدي أبو فريخة.
وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الجديد بعد إعلان نتائج الانتخابات كالتالي:
الرئيس: عمرو مصيلحي
الأعضاء:
محمد فتحي
طارق السعيد
محمد نبيل محرم
محمد إيهاب محسن
أحمد الشرقاوي
مصطفى فوزي
نيرة أنور
أيمن علي.
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