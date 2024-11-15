أنا طارق يحيى (2) – عن الانتقال لـ الزمالك بالصدفة.. السحر وثامن هدافي النادي

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 15:24

كتب : أحمد أباظة

طارق يحيى

يقدم FilGoal.com سلسلة من مسيرة طارق يحيى الملقب بإيدر الكرة المصرية، ويتحدث نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على لسانه تفاصيل من مسيرته.

وفي تلك الحلقة سيتحدث طارق يحيى عن كيف انضم إلى الزمالك بالصدفة وتحوله ليصبح ثامن هدافي النادي تاريخيا.

هذا بالإضافة لفوزه مع الزمالك بدوري أبطال إفريقيا مرتين ووقائع السحر في البطولات القارية.

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طارق يحيى الزمالك
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