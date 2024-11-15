تصفيات كأس العالم - مدرب أوزبكستان بعد سيناريو الخسارة من قطر: هذا حال كرة القدم

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 15:02

كتب : FilGoal

قطر ضد إيران

يشعر السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب الأوزبكي بخيبة أمل بعد سيناريو الخسارة أمام منتخب قطر.

وفاز المنتخب القطري على نظيره الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال كاتانيتش في تصريحات للصحفيين: "المباراة كانت صعبة في الشوط الأول، لم نلعب بشكل جيد وتلقينا هدفين".

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واستدرك "لكن في الشوط الثاني غيرنا من أسلوبنا ونجحنا في تعديل النتيجة بيد أننا قبلنا الهدف الثالث في الثواني الأخيرة وهذا حال كرة القدم".

وأضاف: "كان أحد أهم لاعبينا إلدور شومرودوف مصابا وتم إشراك جلال الدين مشاريبوف عوضا عنه وقدم مباراة جيدة ولكن الحظ لم يبتسم لنا".

وأتم "لقد عرفنا التعامل مع المنتخب القطري ولكننا خسرنا في الثانية الأخيرة وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".

وسجل أهداف المنتخب القطري: المعز علي هدفين في الدقيقتين (25) و(41)، ولوكاس منديز في الدقيقة (90+12).

فيما سجل هدفي المنتخب الأوزبكي ابوسبيك فيصلييف في الدقيقتين (75) و(80).

المنتخب القطري رفع بذلك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما حافظ المنتخب الأوزبكي على مركزه الثاني بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط، خلف المنتخب الإيراني المتصدر برصيد 13 نقطة.

منتخب قطر تصفيات كأس العالم
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