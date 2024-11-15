تقرير: ريال مدريد حاول ضم أرنولد في يناير.. ولكن

حاول ريال مدريد ضم ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وحسبما ذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية في تقرير لها أن ريال مدريد حاول تعويض إصابة ظهيره الأيمن داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي بضم أرنولد في الشتاء.

لكن اللاعب الإنجليزي إن رحل عن ليفربول لا يرغب في ترك النادي في منتصف الموسم بل في نهايته.

وينتهي تعاقد أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وحتى الآن لم يستطع ليفربول تجديد تعاقد أرنولد بالإضافة لمحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

ويعد أرنولد صاحب الـ26 عاما من ناشئي ليفربول وتم تصعيده للفريق الأول في سنة 2016.

وخاض أرنولد مع ليفربول 325 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 83 آخرين.