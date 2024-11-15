ديشامب: مبابي يعاني بدنيا وذهنيا

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 14:30

كتب : FilGoal

فرنسا - إسبانيا - مبابي

قال ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا إن كيليان مبابي قائد الديوك ولاعب ريال مدريد يعاني ذهنيا ونفسيا.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

فرنسا

وكان ديشامب استبعد مبابي من معسكر شهر نوفمبر الجاري وذلك بعد غاب عن التواجد مع الديوك في أكتوبر الماضي.

وتحدث ديشامب عقب مواجهة فرنسا مع إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية قائلا: "مبابي في الحقيقة يمر بموقف صعب".

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وواصل "بوضوح هو يمر بفترة صعبة وهي ليست الأفضل في مسيرته".

وأكمل قائلا: "لقد أراد الانضمام لكنني أعتقد أن الأفضل له ألا يتم اختياره للمنتخب في اللحظة الحالية فكل منا يمر أحيانا بفترات صعبة".

وأتم "هو يمر بمعاناة بدنية وذهنية".

وسجل مبابي هدفا وحيدا مع ريال مدريد في آخر سبع مباريات خاضها في كل البطولات.

وكان منتخب فرنسا تعادل مع إسرائيل سلبيا بدون أهداف في الجولة قبل الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وضمن منتخب فرنسا تأهله لنصف النهائي رفقة إيطاليا صاحبة الصدارة.

وسيلتقي المنتخبان يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

فرنسا مبابي ديشامب
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