تقرير: أرسنال يتحرك لتجديد عقد تروسارد

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 14:13

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - أرسنال

بدأ أرسنال التحرك من أجل تمديد عقد جناحه الدولي البلجيكي لياندرو تروسارد.

ويمتد تعاقد تروسارد مع أرسنال حتى صيف 2026.

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، فإن أرسنال يجرى محادثات مع تروسارد بشان تمديد تعاقده الحالي.

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وأوضحت التقارير أن تحرك أرسنال نحو تروسارد جاء بناء على رغبة ميكيل أرتيتا مدرب الفريق.

أرسنال يرفض عرضاً من الاتحاد لضمّ تروسار

تروسارد صاحب الـ30 عاما يلعب في صفوف أرسنال منذ يناير 2023 قادما من برايتون.

ورفض أرسنال عرض اتحاد جدة السعودي في الصيف الماضي لضم تروسارد لأنه لاعب هام للفريق.

وخاض الجناح البلجيكي 15 مباراة بالموسم الحالي مع أرسنال وسجل هدفين وصنع آخر.

وبشكل عام لعب تروسارد 83 مباراة مع المدفعجية وسجل 20 هدفا وصنع 13 بجميع المسابقات.

أرسنال لياندرو تروسارد
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