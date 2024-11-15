البنك الأهلي: لم نتلق ردا بشأن التحكيم أمام الزمالك.. وأسامة فيصل مستمر معنا

شدد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي على ان ناديه لم يتلق ردا بشأن شكواه ضد القرارات التحكيمية في مباراة الزمالك.

وخسر البنك الأهلي أمام الزمالك 3-2 في الجولة الأولى من الدوري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا واسعا.

وقال نصار عبر إم بي سي مصر:"طالبنا بالتحقيق في القرارات التحكيمية بمباراتنا أمام الزمالك منذ اليوم التالي للمباراة، ولكن لم نتلق أي رد على ذلك حتى الآن".

وعن مصير أسامة فيصل المهاجم الدولي أوضح "الأهلي لم يتواصل معنا نهائيا سواء بشكل رسمي أو شفهي بشأن أسامة فيصل".

وكانت قد انتشرت أنباء عن اقتراب أسامة فيصل من الانتقال إلى صفوف الأهلي.

لكن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي نفى الأنباء المتداولة عن اقتراب أسامة فيصل مهاجم الفريق من الانتقال إلى النادي الأهلي.

وبدأ أسامة فيصل مسيرته بالزمالك ثم انتقل معارا إلى البنك الأهلي، قبل ان يتحول إلى انتقال نهائي.