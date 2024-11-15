مرموش يكشف عن التحدي الأكبر في حياته.. ورفض نصيحة والده

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 13:31

كتب : FilGoal

عمر مرموش

كشف عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت عن التحدي الأكبر الذي واجهه في حياته.

وخطف مرموش الذي بدا مسيرته مع وادي دجلة الأضواء بعد مستوياته المبهرة التي يقدمها مع فرانكفورت..

وقال عمر مرموش عبر سكاي سبورت ألمانيا: "والدي قال لي في بداية مشواري: لا كرة القدم، لكني لم أكن أفضل تلميذ بالدراسة وشعرت أنها (كرة القدم) كل ما تبقى لي".

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وأضاف "قرار ترك العائلة والأصدقاء والانتقال إلى ألمانيا في الـ18 من عمري كان صعبا، إنه التحدي الأكبر في حياتي".

وأتم "فرانكفورت يملك فريقا شابا يتطور بسرعة كبيرة، ونعمل دائما على تحقيق كل ما يتوقعه مدرب الفريق".

وتألق مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم لفت أنظار كبار أوروبا إليه، وبات هداف الدوري الألماني بعد مرور 10 جولات.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية عن رغبة مرموش الانضمام إلى صفوف ليفربول وتزال المفاوضات قيد الإعداد الآن.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع بأن تكون القيمة المالية بين 50 إلى 60 مليون يورو.

ووفقا للتقرير بدأت المحادثات بالفعل بين الجانب الألماني وليفربول.

وأوضح التقرير أنه من غير المرجح موافقة فرانكفورت على رحيل عمر مرموش في يناير المقبل.

وساهم عمر مرموش هذا الموسم في 24 هدفا خلال 16 مباراة فقط خاضهم بقميص فرانكفورت.

وسجل مرموش 14 هدفا وصنع 10 آخرين خلال الـ 16 مباراة.

أما في الدوري الألماني فنجح مرموش في تسجيل 11 هدفا وصنع 7 آخرين خلال 10 مباريات فقط.

كما سجل مرموش ستة أهداف بقميص منتخب مصر خلال مسيرته الدولية التي بدأت تحت قيادة كارلوس كيروش في أكتوبر 2021.

عمر مرموش فرانكفورت
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