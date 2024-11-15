تقرير: كأس العالم للأندية يؤجل رحيل نيمار عن الهلال

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 12:55

كتب : FilGoal

نيمار لاعب الهلال السعودي

يرغب النجم البرازيلي نيمار جونيور إكمال مشواره مع الهلال السعودي وخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

نيمار

النادي : الهلال

الهلال

ينتهي تعاقد نيمار مع الهلال بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب قناة "TNT SPORTS " البرازيلية، فإن إدارة سانتوس البرازيلي أجلت خططها للتعاقد مع نيمار بعد دراستها اتخاذ الخطوة في انتقالات يناير المقبل.

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وأوضح التقارير أن نيمار ينوي إكمال عقده مع الهلال الممتد حتى نهاية الموسم الجاري، والمشاركة برفقته في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية.

وتقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 بشكله الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية من الأحد 15 يونيو 2025 إلى الأحد 13 يوليو، حيث ستُقام مبارياتها في 12 ملعباً من موزعة على 11 مدينة مضيفة.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، غيبته عن الهلال نحو عام كامل، وذلك خلال مشاركته بمواجهة البرازيل أمام أوروجواي يوم 18 أكتوبر 2023.

وعاد نيمار للمشاركة مع الهلال بمباراتي العين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني لكنه تعرض للإصابة مجددا بتمزق في العضلة الخلفية.

وخاض نيمار 7 مباريات فقط بقميص الهلال منذ انضمامه إليه قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2023.

نيمار الهلال السعودي
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