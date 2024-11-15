أحمد سليمان يكشف حقيقة رغبة جوميز في الرحيل.. وتجديد عقد زيزو

أجاب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك على الأسئلة المتعلقة بشأن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، وأحمد سيد زيزو نجم الفريق.

وذكرت تقارير سعودية أن جوزيه جوميز مدرب الزمالك ضمن حسابات نادي الاتفاق في حال إقالة الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الفريق.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك عبر قناة ناديه: "رحيل جوميز وتجديد زيزو؟ كل شيء مدروس داخل مجلس إدارة الزمالك".

وأضاف "جوميز لا يرغب في الرحيل وكذلك زيزو يريد الاستمرار داخل الفريق. اعتادنا على هذه الشائعات ولا نترك شيئا للصدفة".

وينتهي تعاقد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر الليبي وديا مساء اليوم الجمعة ضمن اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ويفقد الزمالك خدمات لاعبيه الدوليين خلال المباراة لارتباطهم بخوض مواجهة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا.

كما يغيب زيزو ومحمد عبد الشافي ومحمد حمدي وعمر جابر وأحمد حمدي للإصابة.

فيما فضل الجهاز الطبي إراحة محمود حمدي الونش بسبب خوض المباراة على ملعب نجيل صناعي.