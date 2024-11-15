وكيل لاعبين: الأهلي والزمالك رفضا لاعب برشلونة.. وهذا ما حدث في صفقة كيفين كارلوس

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 11:12

كتب : FilGoal

ديفيد أودورو - برشلونة

كشف أحمد عرفة وكيل اللاعبين عن رفض الأهلي والزمالك التعاقد مع الغاني ديفيد أودورو لاعب برشلونة بعد ترشيحه من جانبه في وقت سابق.

وانتقل ديفيد أودورو صاحب الـ 18 عاما إلى فريق الرديف ببرشلونة قادما من أكرا ليونز الغاني بداية الموسم الجاري.

وقال عرفة عبر أون تايم سبورتس: "رشحت الغاني ديفيد أودورو لخسمة أندية كبار في مصر على رأسهم الأهلي والزمالك لكنهم رفضوا".

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وأضاف "الأندية المصرية تفضل الاعتماد على اللاعب الأجنبي فوق السن. اللاعب انتقل لبرشلونة ويشارك مع فريق الرديف ويتم اعداده للفريق الأول".

وعن صفقة النيجيري كيفين كارلوس أوضح "أمير توفيق أبلغني برفض الأهلي التعاقد مع كيفين كارلوس أحد هدافي الدوري السويسري بعدما قمت بترشيحه".

وأضاف "نادي يافردون كان سيحصل على 2.5 مليون دولار، بينما سيتقاضى اللاعب مليون ونصف المليون دولار سنويا، اللاعب انتقل بداية الموسم الحالي إلى بازل وهو أحد هدافي الدوري السويسري".

ولعب كيفين كارلوس صاحب الـ23 عاما، 13 مباراة مع بازل خلال هذا الموسم وسجل 6 أهداف.

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