تصفيات كأس العالم - باراجواي تقلب الطاولة على الأرجنتين في ليلة غضب ميسي.. والإكوادور تقسو على بوليفيا

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 10:46

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين ضد باراجواي

قلب منتخب باراجواي الطاولة على نظيره الأرجنتيني ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحول منتخب باراجواي تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الحادية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية.

وسجل أنطونيو سانبريا وعمر ألدريتي هدفي منتخب باراجواي، فيما أحرز لاوتارو مارتينيز هدف الأرجنتين الوحيد.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل لمنتخب الأرجنتين عند الدقيقة 11 بعدما سدد كرة على يسار حارس مرمى باراجواي.

وأدرك أنطونيو سنابريا التعادل لباراجواي من ركلة خلفية رائعة في الدقيقة 19 من الشوط الأول وضعها في الزاوية اليمنى للحارس إيميليانو مارتينيز.

وعقب انطلاق الشوط الثاني باغتت باراجواي منتخب الأرجنتين بعد عرضية من كرة ثابتة ثم رأسية سددها عمر ألدريتي سكنت الشباك في الدقيقة 47.

وشهدت المباراة اعتراضات واسعة من ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على حكم المباراة البرازيلي أندرسون دارونكو.

وطالب ميسي بطرد عمر ألدريتي لاعب باراجواي بعد تدخل عنيف قبل نهاية الشوط الأول، لكن حكم المنباراة لم يستجب خاصة أن اللاعب ذاته سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده مع بداية الشوط الثاني.

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منتخب الأرجنتين حافظ على الصدارة رغم الهزيمة برصيد 22 نقطة.

فيما ارتقى منتخب باراجواي إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة.

وتتأهل أول ستة فرق من تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

الإكوادر × بوليفيا

وفي مباراة أخرى بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، اكتسح منتخب الإكوادور نظيره البوليفي.

وفازت الإكوادور على بوليفيا بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كاس العالم.

وسجل الأهداف كل من: جونزالو بلاتا (هدفين) وإينر فالنسيا وآلان ميندا.

الفوز رفع رصيد منتخب الإكوادور إلى 16 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد بوليفيا عند 12 نقطة في المركز الثامن.

ميسي الأرجنتين أمريكا الجنوبية
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