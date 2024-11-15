مواعيد مباريات الجمعة 15 نوفمبر - منتخب مصر ضد كاب فيردي.. والزمالك يواجه النصر الليبي

يشهد اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024 مجموعة من المباريات في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات الجمعة 15 نوفمبر والقنوات الناقلة.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

فيما يحل الزمالك ضيفا على النصر الليبي في مبلاراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية السابق.

وفي دوري الأمم الأوروبية يلعب منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو ضد بولندا، فيما تواجه إسبانيا نظيرتها الدنمارك.

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تصفيات أمم إفريقيا

كاب فيردي × مصر.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2... ويعلق عليها علي محمد علي.

الجابون × المغرب.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2... ويعلق عليها جواد بدة.

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال × بولندا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدنمارك × إسبانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

مباراة ودية

النصر الليبي × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.. وتذاع المباراة على قناة الزمالك.