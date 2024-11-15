تصفيات كأس العالم - فيني عاد مجددا فأهدر.. فنزويلا تحقق تعادلا تاريخيا أمام البرازيل

فرض منتخب فنزويلا على البرازيل تعادلا تاريخيا يحدث لأول مرة في تصفيات كأس العالم 2026 بنتيجة 1-1 في افتتاح الجولة 11.

وتقدم منتخب البرازيل بهدف رافينيا، فيما سجل سيجوفيا التعادل لفنزويلا.

ولأول مرة في التاريخ لا يخسر منتخب فنزويلا على أرضه من البرازيل في تصفيات كأس العالم بعد 9 هزائم متتالية.

ولأول مرة أيضا يفرض منتخب العنابي التعادل ذهابا وإيابا على البرازيل في التصفيات.

وفي النسخة الحالية لفنزويلا تحت قيادة الأرجنتيني فيرناندو باتيستا، لم يخسر من البرازيل ذهابا وإيابا ومن أوروجواي والأرجنتين على ملعبه في التصفيات.

الفوز رفع رصيد البرازيل لـ 17 نقطة في المركز الثالث من 11 مباراة قبل مواجهة أوروجواي المرتقبة.

فيما ظل منتخب فنزويلا دون فوز للمباراة السابعة تواليا لكن حصد نقطة تاريخية ورفع رصيده لـ 12 نقطة في المركز السابع.

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وصف المباراة

أهدر رافينيا في الدقيقة السابعة فرصة التقدم بهدف مبكر في بعد مراوغة فينيسيوس جونيور للحارس وتمريرة أرضية لصاحب القميص رقم 10 لكن كرته علت العارضة.

وفي الدقيقة 14 انفرد موريلو مهاجم فنزويلا بعد تمريرة خاطئة من الدفاع لكن إيدرسون تدخل في الوقت المناسب ومنع تقدم أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 22 أطلق جيرسون تسديدة أبعدها رومو حارس فنزويلا لركنية.

وأهدر سولمون روندون فرصة التقدم مجددا لفنزويلا بعد تمريرة خاطئة لإيدرسون الذي تدحل وصحح خطأه من جديد.

وفي الدقيقة 40 راوغ سافينيو الحارس وسدد كرة أبعدها المدافع قبل أن تسكن الشباك.

وأتى الهدف آخيرا في الدقيقة 42 من ركلة حرة مباشرة نفذها رافينيا من على حدود منطقة الجزاء.

هدف أول تسجله البرازيل من ركلة ثابتة في تصفيات كأس العالم منذ 19 عاما عندما سجل روبرتو كارلوس في شباك فنزويلا بعام 2005.

وأهدر روندون مجددا فرصة التعادل في الدقيق 45+3 بتسديدة على الطائرة جاءت في منتصف المرمى في يد إيدرسون.

في الشوط الثاني شارك تاليسكو سيجوفيا بدلا من موريلو وبعد 41 ثانية أدرك التعادل للعنابي بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

هدف هو الأسرع لبديل في آخر 3 نسخ من تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية.

وتحصل فينيسيوس على ركلة جزاء في الدقيقة 62، وانبرى لها وأهدرها بتسديدة سهلة في يد الحارس رومو وتابعها بتسديدة أسوأ خارج الشباك.

دوريفال جونيور أجرى عدة تغييرات لتنشيط هجوم السامبا لكن دون أي جديد.

وتعرض ألكسندر جونزاليس لاعب فنزويلا للطرد بعد ضرب فيني بدون كرة في الدقيقة 90، ورغم وصول المباراة لـ 9 دقائق وقت بدلا من الضائع إلا أن البرازيل لم تستغل النقص العددي لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.