ريليفو: مبابي هو الحل وليس الأزمة.. وهذا هو الدور الذي يطلبه أنشيلوتي

كشف موقع ريليفو الإسباني عن تطورات تعامل ريال مدريد مع نجمه الجديد كيليان مبابي في ظل الانتقادات الموجهة لمستواه ولنتائج الفريق في الآونة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن الإدارة تعتبر أن كيليان مبابي لم يصل إلى سانتياجو بيرنابيو ليكون أحد "الإكسسوارات" الفاخرة، بل الأفضل والأهم بين جميع اللاعبين الذين يرتدون القميص الأبيض.

وعلى حد تعبير التقرير فإن الإدارة "لا تريد نيكولاس أنيلكا جديد، بل يريدون كريستيانو رونالدو آخر".

وبالتالي بعيدا عن تراجع مستواه، لا أحد يريد مضايقته في النادي، بل يريدون استغلاله داخل وخارج الملعب.

وذكر التقرير أيضا أن مسؤولي النادي يعتبرون أن تراجع مستوى الفريق سببه عدم وجود شخص مرجعي وقيادي في غرفة الملابس.

وتعتبر الإدارة أنه من الضروري وجود شخص يتكلم وعلى الجميع أن يستمع له في الداخل.

وبناء عليه، يريد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي من مبابي أن يظهر كقائد للفريق في الملعب.

ويغيب كيليان مبابي عن منتخب فرنسا خلال التوقف الدولي الحالي بقرار المدرب ديدييه ديشان، حيث يواصل تدريباته مع ريال مدريد.

وذكرت تقارير أن قائد فرنسا كان مترددا في الانضمام إلى الديوك في توقف سبتمبر وغاب بشكل مثير للجدل خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر.