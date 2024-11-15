آس: ريال مدريد يحسم موقفه من ضم فيرتز وكيميتش

حسم ريال مدريد الإسباني موقفه من التعاقد مع فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن، وجوشوا كيميتش نجم بايرن ميونيخ.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النادي الملكي قد عقد العزم على ضم فيرتز، حيث تعتبره الإدارة هو الحل وهو الصفقة المطلوبة لحل مسألة صناعة اللعب.

ويخطط ريال مدريد لضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت شبكة "ريليفو" الإسبانية في تقرير سابق لها أن ريال مدريد لن يكون وحيدا في سباق التعاقد مع فيرتز في ظل اهتمام بايرن ميونيخ بضمه.

أما فيما يخص كيميتش، فإنه خارج خطط الميرينجي الحالية رغم أن عقده ينتهي في صيف 2025.

ويركز ريال مدريد جهوده على ضم زميل آخر له في بايرن ينتهي عقده أيضا في الصيف، وهو الظهير الأيسر ألفونسو ديفيز.

ويملك فيرتز صاحب الـ21 عاما عقدا مع ليفركوزن ممتد حتى صيف عام 2027.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 154 مباراة سجل خلالهم 43 هدفا وصنع 50 آخرين.

ومع منتخب ألمانيا خاض 23 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في سنة 2020.