ريليفو: عائق كبير يقف أمام انتقال لابورت إلى ريال مدريد

كشف موقع ريليفو الإسباني عن العوائق التي تواجه عملية انتقال أيميريك لابورت مدافع النصر السعودي ومنتخب إسبانيا إلى ريال مدريد.

وكشف خورخي بيكون صحفي ريليفو أن رغبة لابورت باللعب مع ريال مدريد لا تكفي من لضمه، لأن العائق الرئيسي هو الجانب الإقتصادي.

يأتي ذلك حيث أن راتب لابورت السنوي قيمته تتجاوز الـ20 مليون يورو بعد خصم الضرائب.

ولا يمكن لريال مدريد أن يصل إلى هذا المبلغ كراتب، وبالتالي إما الدفع أو سيتوجب على اللاعب التنازل عن جزء من راتبه.

وكان لابورت قد تحدث عن حقيقة مفاوضات ريال مدريد لضمه الصيف الماضي.

وقال لابورت عبر قناة بي إن سبورتس على هامش معسكر منتخب إسبانيا: "نعم كانت هناك اتصالات مع بعض الأشخاص بمجلس إدارة ريال مدريد".

وشدد لابورت "لم تكن هناك أي نية للتوقيع".

وأكد خوان كاميلو المتحدث باسم نادي ريال مدريد في تصريح سابق أن ناديه لم يفاوض إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي من أجل ضمه.

ويمتد تعاقد لابورت مع النصر حت صيف 2026.

قبل أسابيع، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ريال مدريد يعتزم التعاقد مع لابورت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذلك قبل إصابة ميليتاو في الرباط الصليبي.

وكانت بعض التقارير الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد رغب في ضم لابورت بالصيف بشرط أن يفسخ تعاقده مع النصر السعودي ولكن ذلك لم يحدث.

لابورت انضم إلى صفوف النصر قادما من مانشستر سيتي صيف 2023 مقابل نحو 24 مليون جنيه إسترليني.

إيمريك صاحب الـ30 عاما لعب بقميص النصر 48 مباراة وسجل 4 أهداف.

وعلى المستوى الدولي لعب لابورت 39 مباراة وسجل هدفين وتوج بلقب يورو 2024.