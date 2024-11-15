تقرير - ريال مدريد ينافس برشلونة لإنقاذ خط دفاعه

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تحرك عاجل من ريال مدريد لدعم خط دفاعه في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير فإن ريال مدريد ينوي الدخول في مفاوضات لضم جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن الألماني.

ويأتي ذلك رغم أن ليفركوزن لا ينوي بيع اللاعب في شهر يناير ولا يفكر في ذلك.

وكان تاه هدفا للعديد من الأندية في الصيف الماضي، مثل مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وبرشلونة الذي لا يزال يطارده.

وينتهي عقد المدافع الألماني في شهر يونيو 2025، أي بعد أشهر قليلة، ويحق له التوقيع مجانا مع أي فريق على أن ينتقل إليه في الموسم المقبل.

ولكن سبب استعجال ريال مدريد هو إصابة مدافعه إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، ستكلفه الغياب لنهاية الموسم.

ووضع باير ليفركوزن 30 مليون يورو ثمنا للسماح برحيل اللاعب في الصيف الماضي، وفقا لتقارير سكاي سبورتس.

وحصل تاه على بطولة الدوري الألماني رفقة ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق في الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب الإيفواري الأصل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادما من هامبورج مقابل 9 ملايين ونصف.