وكيل لاعبين: جوميز رفض بلعيد وفضل بنتايك على جوناثان.. ومدرب البرازيل رحب بتدريب الزمالك ولكن

كشف أحمد عرفة وكيل اللاعبين كواليس انتقال المغربي محمود بنتايك لصفوف الزمالك بداية الموسم الحالي.

وكان عرفة وسيطا في صفقة انتقال بنتايك للزمالك معارا من سانت إيتيان مع وجود بند باحقية الشراء.

وقال عرفة عبر أون تايم سبورتس: "رشحت بنتايك للزمالك لمعرفتي بقدرات اللاعب جيدا".

وأضاف "اللاعب ظهر بشكل رائع مع الرجاء ويعرف اللعب تحت ضغط رحب بالانتقال إلى الزمالك بعدما لم يحالفه التوفيق مع سانت إيتيان".

وواصل " أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أتم الاتفاق مع إدارة النادي الفرنسي خلال 48 ساعة، بعدما فضل جوزيه جوميز التعاقد مع بنتايك على حساب لاعبين آخرين أبرزهم جوناثان نجويم لاعب مودرن سبورت".

وعن الجزائري زين الدين بلعيد أوضح "تواصلت مع الجزائري زين الدين بلعيد ووكيله من أجل الانضمام للزمالك قبل السوبر الإفريقي، لكن جوميز رفض إتمام الصفقة لحاجته للتدعيم في مراكز أخرى".

وانضم بلعيد لنادي سانت ترويدن البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما كان قريبا من الانتقال للنادي الأهلي.

وفجر أحمد عرفة مفاجأة بشأن الزمالك ودوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل الحالي.

وقال عرفة: "دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل الحالي رحب بتدريب الزمالك، لكن إدارة النادي السابقة فضلت بقاء أوسوريو في ذلك التوقيت".

وتولى دوريفال مهمة تدريب منتخب البرازيل بعدما كان مرتبط بتعاقد مع ساو باولو حتى عام 2026.