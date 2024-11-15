دوري المحترفين - حسين شكري يتولى قيادة لافيينا

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 00:22

كتب : رضا السنباطي

حسين شكري

أعلن نادي لافيينا عن قراره بتعيين حسين شكري لاعب الأهلي والترسانة السابق مديرا فنيا للفريق.

ويأتي ذلك خلفا لأحمد صلاح الذي رحل عن قيادة الفريق، عقب الهزيمة من كهرباء الإسماعيلية بهدفين دون رد.

وتعد آخر تجارب شكري هي قيادته لفريق الترسانة للصعود لدوري المحترفين والمنافسة في دورة الترقي قبل رحيله وتعيين جمعة مشهور.

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وخاض لافيينا 7 مباريات حقق خلالها انتصارا و4 تعادلات وهزيمتين، وحصد 7 نقاط يحتل بهم المركز 16.

وخسر لافيينا من كهرباء الإسماعيلية بهدفين دون رد في الجولة السابعة لدوري المحترفين.

وتعد استقالة أحمد صلاح هي الثالثة رسميا في دوري المحترفين حتى الآن، بعد رحيل رضا العيسوي من المنصورة وتعيين أيمن المزين بدلا منه، ورحيل محمد حليم من طنطا وتعيين خالد عيد.

على الجانب الآخر استقال أحمد عبد المقصود مدرب منتخب السويس على الهواء بعد الفوز على بلدية المحلة.

بينما استقال خالد عيد من تدريب طنطا، ثم تراجع عن الاستقالة.

دوري المحترفين لافيينا حسين شكري
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