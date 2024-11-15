دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا تحسم تأهلها وترسل بلجيكا إلى الملحق

تغلب منتخب إيطاليا على مضيفه منتخب بلجيكا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعات التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

المباراة حسمت تأهل إيطاليا ولحقت بها فرنسا إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بينما يواجه منتخب بلجيكا مصيره في مواجهة أحد أصحاب المركز الثاني من التصنيف الثاني (B) لتفادي الهبوط.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: تيموتي كاستاني - زينو ديباست - فاوت فايس - أرثر قياتي

خط الوسط: أرني إنجلز - أمادو أونانا

أمامهما: لياندرو تروسار - لويس أوبيندا - ماكسيم دي كويبر

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

وجاء تشكيل الأزوري كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورنزو - أليساندرو بونجورنو - أليساندرو باستوني

خط الوسط: أندريا كامبياسو - دافيدي فراتيزي - نيكولو روفيلا - ساندرو تونالي - فيديريكو دي ماركو

أمامهم: نيكولو باريلا

خط الهجوم: ماتيو ريتيجي

البداية أتت بتسديدة من دافيدي فراتيزي في الدقيقة 6، تصدى لها الحارس كوين كاستيلز بسهولة.

وفي الدقيقة 11 سجل ساندرو تونالي هدف المباراة الوحيد بلمسة واحدة بعد عرضية أرضية من جيوفاني دي لورينزو.

وحاول نيكولو روفيلا لاعب وسط إيطاليا بتسديدة مرت فوق العارضة في الدقيقة 25.

وتوقف اللعب بسبب إصابة أرني إنجلز لاعب بلجيكا في الدقيقة 26، قبل أن يعود لاستئناف اللعب.

وفي الدقيقة 43 سدد فراتيزي كرة اصطدمت بدفاع بلجيكا، بينما حاول تونالي في الدقيقة التالية ليتكرر السيناريو ذاته.

وأتى مويس كين وديستيني أودوجي بدلا من ماتيو ريتيجي وفيديريكو ديماركو في الدقيقة 68 في صفوف إيطاليا.

بينما أتى أمين الدخيل وأرثر فيرميرين بدلا من أرني إنجلز وأرثر ثياتي في الدقيقة 71 بصفوف بلجيكا.

وفي الدقيقة 79 حل دودي لوكيباكيو بدلا من ماكسيم دي كويبر في صفوف بلجيكا.

على الجانب الآخر أتى مانويل لوكاتيلي وجياكومو راسبادوري وفيديريكو جاتي بدلا من نيكولو روفيلا ونيكولو باريلا وأندريا كامبياسو.

وضاعت أخطر فرص الشوط الثاني للتعادل برأسية من فاوت فايس مدافع ليستر سيتي، حيث ارتطمت بالقائم في الدقيقة 83.

آخر التبديلات أتى في الدقيقة 86 بنزول يوهان باكايوكو بدلا من تيموتي كاستاني

النتيجة حسمت تأهل إيطاليا رسميا إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، على صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

في المركز الثاني يأتي منتخب فرنسا بعد تعادل سلبي في الجولة الحالية وخسارة في الجولة الأولى على يد إيطاليا، برصيد 10 نقاط.

فرنسا ضمنت التأهل رسميا أيضا، وتحتاج للفوز على إيطاليا بنتيجة أكبر من 3-1 لاقتناص الصدارة.

أما منتخب بلجيكا فيحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، مما يقوده لملحق التأهل ضد أصحاب المركز الثاني من المستوى التالي (B)، بينما يهبط الرابع والأخير مباشرة.

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