مران منتخب مصر - ختام الاستعدادات على ملعب نجيل صناعي قبل لقاء كاب فيردي

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 00:04

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر

خاض منتخب مصر مرانه الرئيسي والأخير استعدادا لمواجهة كاب فيردي في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وقاد حسام حسن المدير الفني للمنتخب المران الذي أقيم على ملعب كاب فيردي الوطني الذي يستضيف مباراة المنتخب غداً على ملعب نجيل صناعي.

ويترأس بعثة منتخب مصر حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وكاب فيردي عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

بينما يرتدي منتخب كاب فيردي الطاقم الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري الفريق وعبد الله سيد مدير المهمات.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى أمم إفريقيا بعد حصد العلامة الكاملة في أول أربع جولات.

وأعلن منتخب مصر بقيادة حسام حسن عدم سفر الثلاثي عمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" ومروان عطية إلى كاب فيردي.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر إراحة الثلاثي من رحلة كاب فيردي، على أن يعود للمشاركة في مواجهة بوتسوانا المقبلة.

ويغيب بالفعل الثنائي مروان عطية لاعب الأهلي وتريزيجيه لاعب الريان القطري عن المباراة بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثاني في التصفيات.

وبالإضافة إلى الثنائي السابق قرر حسام حسن إراحة عمر مرموش نجم إينتراخت فرانكفورت من المباراة.

ويلعب منتخب مصر الجمعة ضد كاب فيردي، وتقام المباراة على ملعب من العشب الصناعي.

ثم يلعب ضد بوتسوانا يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر التي اختاراها حسام حسن كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد) - محمد عواد (الزمالك) - مصطفي شوبير (الأهلي).

الدفاع: أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة (سموحة) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد عيد (المصري) - عمر كمال (الأهلي).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - محمد شحاتة (الزمالك) - محمود صابر (سموحة) - مروان عطية (الأهلي) - نبيل عماد (الزمالك) - ناصر ماهر (الزمالك).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الريان القطري) - مصطفي فتحي (بيراميدز) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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