دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا تقسو على اليونان بثلاثية.. وهالاند يقود النرويج لاكتساح سلوفينيا

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

هالاند مع منتخب النرويج

حقق منتخب إنجلترا فوزا عريضا على حساب اليونان، فيما قاد إرلينج هالاند منتخب النرويج للفوز على سلوفينيا ضمن منافسات المستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية.

وفاز منتخب إنجلترا على اليونان 3-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثاني.

وافتتح اول واتكنز التهديف لمنتخب إنجلترا وسجل الهدف الأول عند الدقيقة الاسبعة.

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وعزز أوديسياس مدافع منتخب اليونان تقدم الإنجليز بعدما سجل بالخطا في مرماه عند الدقيقة 77.

وسجل كورتز جونز الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في شباك اليونان عند الدقيقة 83.

وفي مباراة أخرى فازت أيرلندا على فنلندا بهدف دون رد، سجله إيفان فيرجسون في الدقيقة 45.

وبات ترتيب المجموعة كالتالي:

إنجلترا: 12 نقطة

اليونان: 12 نقطة

أيرلندا: 6 نقاط

فنلندا: 0

هالاند يتألق

وفي المجموعة الثالثة قاد إرلينج هالاند منتخب النرويج لتحقيق انتصار ثمين على حساب نظيره السلوفيني.

وفاز منتخب النرويج على سلوفينيا 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل للنرويج: أنطونيو نوسا (هدفين) وهالاند وجينس بيتر، فيما أحرز بنجامين سيسكو هدجف منتخب سلوفينا الوحيد.

وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب النمسا على كازاخستان بهدفين دون رد.

وبات ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

النمسا: 10 نقاط

النرويج: 10 نقاط

سلوفينيا: 7 نقاط

كازاخستان: نقطة.

هالاند إنجلترا
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