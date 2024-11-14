مدرب المغرب: حققنا الأهم أمام مصر.. وجميع المباريات صعبة

شدد محمد وهبي مدرب منتخب المغرب للشباب على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره المصري.

وخسر منتخب مصر للشباب في أول اختبار رسمي لـ روجيرو ميكالي من المغرب بنتيجة 2-1 في بطولة شمال إفريقيا والمؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما

وقال محمد وهبي مدرب منتخب المغرب للشباب عبر أون تايم سبورتس: "حققنا الأهم أمام المنتخب المصري بالحصول على نقاط المباراة كاملة".

وأضاف "مباراتنا كانت صعبة وكذلك فاز منتخب تونس على ليبيا بصعوبة بالغة. المنافسة شرسة للغاية بين جميع الفرق".

وتقام البطولة على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وكان منتخب تونس قد استهل المشوار بالفوز على ليبيا بنتيجة 2-1.

وبذلك تصدر أسود أطلس ونسور قرطاج الترتيب مبكرا برصيد 3 نقاط قبل أن يلتقيا يوم الأحد المقبل.