تعديل موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي في مهرجان اعتزال خالد حسين

تقرر إقامة مباراة فريق الزمالك الودية أمام النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء غداً الجمعة، بعدما كان مقرراً لها في الثامنة مساءً.

وجاء تأخير موعد انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفاً على نادي النصر الليبي مساء غداً الجمعة على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين.

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.