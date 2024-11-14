دوري المحترفين - الثالث الرسمي.. قبول استقالة أحمد صلاح من تدريب لافيينا

أعلن نادي لافيينا عن قبول استقالة أحمد صلاح المدير الفني للفريق، وأحمد بوجي المدرب العام.

وقررت لجنة الكرة بالنادى برئاسة محمود الأسيوطي، قبول اعتذار الثنائي عن عدم استكمال المهمة مع الفريق.

وتقدم لافيينا بالشكر لهما على فترتهما مع الفريق وتمنى لهما التوفيق في المرحلة القادمة.

وخسر لافيينا من كهرباء الإسماعيلية بهدفين دون رد في الجولة السابعة لدوري المحترفين.

وتعد استقالة صلاح هي الثالثة رسميا في دوري المحترفين حتى الآن، بعد رحيل رضا العيسوي من المنصورة وتعيين أيمن المزين بدلا منه، ورحيل محمد حليم من طنطا وتعيين خالد عيد.

على الجانب الآخر استقال أحمد عبد المقصود مدرب منتخب السويس على الهواء بعد الفوز على بلدية المحلة.

بينما استقال خالد عيد من تدريب طنطا، ثم تراجع عن الاستقالة.

ويحتل لافيينا المركز السادس عشر في ترتيب دوري المحترفين برصيد 7 نقاط من 7 جولات.