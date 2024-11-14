ميكالي: لم نستحق الخسارة أمام المغرب.. ومتفائل بهذا الجيل

يرى روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر للشباب أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام نظيره المغربي.

وخسر منتخب مصر للشباب في أول اختبار رسمي لـ روجيرو ميكالي من المغرب بنتيجة 2-1 في بطولة شمال إفريقيا والمؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما

وقال ميكالي مدرب منتخب الشباب عبر أون تايم سبورتس: "أعمل فقط مع هذا الفريق منذ 14 يوما، بينما منتخب المغرب يعمل بشكل منتظم منذ عامين وهذا ما منحهم الأفضلية".

وأضاف"سيطرنا على مجريات المباراة بشكل عام وتبادلنا الفرص مع المغرب، وأعتقد أن التعادل كانت النتيجة المستحقة للمباراة".

وشدد "فقدنا عنصرين مهمين وهما سليم طلب لاعب هيرتا برلين الذي غادر المباراة مبكرا وكذلك محمد عبد الله لاعب الأهلي الذي أصيب في وقت سابق".

وأتم "متفائل بهذا الجيل وهدفي تكوين فريق جيدا يفيد الكرة المصرية في المستقبل. أمامنا 3 مباريات يمكننا خلالهم تدارك الخسارة من المغرب".

وتقام البطولة على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وكان منتخب تونس قد استهل المشوار بالفوز على ليبيا بنتيجة 2-1.

وبذلك تصدر أسود أطلس ونسور قرطاج الترتيب مبكرا برصيد 3 نقاط قبل أن يلتقيا يوم الأحد المقبل.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الجزائري في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل في الثامنة مساءً.