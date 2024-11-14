دوري المحترفين - رغم الفوز على البلدية.. مدرب منتخب السويس يستقيل على الهواء

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 22:33

كتب : FilGoal

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أعلن أحمد عبد المقصود المدير الفني لمنتخب السويس استقالته على الهواء بعد فوز الفريق على بلدية المحلة في دوري المحترفين.

وقال عبد المقصود في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نستحق الفوز أيضا في المباراتين الماضيتين. لم نكن موفقين أمام بترول أسيوط، والأمر ذاته في مباراة سبورتنج بعد 6 فرص بلا توفيق".

وأضاف "قلت إن مدينة السويس ليست أٌقل من الإسكندرية أو غيرها، وفريق منتخب السويس فريق جماهيري".

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وأوضح "أعلن أني لست قادرا على الاستمرار وأشكر رئيس النادي والإدارة، البعض ينفق من جيبه الخاص ولكن اللاعبون لهم مستحقات متأخرة كثيرة".

"هذا الفريق بحاجة لنظرة، اللاعبون جيدون ولكنهم بحاجة لأبسط الإمكانيات لفتح بيوتهم. أتمنى التوفيق للنادي في الفترة المقبلة".

وفاز منتخب السويس على بلدية المحلة بهدفين لهدف مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة من دوري المحترفين.

فتتح عوض التهامي أهداف المباراة لمنتخب السويس في الدقيقة السادسة.

وأضاف محمد زكريا "شيكا" الهدف الثاني للفريق السويسي في الدقيقة 57.

وقلص بلدية المحلة النتيجة بهدف من إسلام زيادة.

ويحتل منتخب السويس المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط بعد 7 جولات من المسابقة، ويلعب في الجولة القادمة أمام المقاولون العرب.

أحمد عبد المقصود دوري المحترفين منتخب السويس
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