تشكيل البرازيل - عودة فينيسيوس جونيور لقيادة الهجوم أمام فنزويلا

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 22:32

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل

عاد فينيسيوس جونيور لقيادة هجوم البرازيل في مواجهة فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 لحساب الجولة 11.

ويلتقي المنتخبان في ملعب مونيمونتال دي ماتورين معقل فنزويلا والذي يتسع لما يفوق 51 ألف متفرج.

وغاب فيني عن مباراتي البرازيل ضد تشيلي وبيرو في التوقف الدولي الماضي بسبب الإصابة.

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ولم يُجر دوريفال جونيور المدرب لمنتخب البرازيل أي سوى تغيير وحيد عن الفريق الذي حقق الفوز على بيرو بنتيجة 4-0.

ويبدأ فيني بدلا من زميله رودريجو الغائب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل البرازيل

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: فاندرسون – ماركينيوس – جابريل ماجاليش – أبنير

الوسط: جيرسون – برونو جيماريش

أمامهما: سافينيو – رافينيا – فينيسيوس جونيور

الهجوم: إيجور جيسوس

ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع برصيد 16 نقطة من 10 مباريات بفارق الأهداف عن أوروجواي صاحبة المركز الثالث.

فيما يحتل منتخب فنزويلا المركز الثامن برصيد 11 نقطة ودون فوز في آخر 6 جولات.

يذكر أن فنزويلا خطفت نقطة تعادل ثمينة في الجولة الثالثة من التصفيات على ملعب أرينا بانتانال.

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