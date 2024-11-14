الصليبي الثاني خلال شهرين.. يوفنتوس يعلن إصابة كابال

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 22:23

كتب : FilGoal

خوان كابال - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس إصابة لاعبه خوان كابال بقطع في الرباط الصليبي.

خوان كابال

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وخرج كابال من قائمة منتخب كولومبيا بعد تعرضه للإصابة أول أمس الثلاثاء بسبب الإصابة في الركبة.

وكشف يوفنتوس تفاصيل إصابة ظهيره عبر موقعه الرسمي بـ "قطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، وسيخضع لجراحة في الأيام المقبلة".

أخبار متعلقة:
يلديز يحتفل على طريقة ديلبيرو.. يوفنتوس ينتصر على تورينو في الدربي بثنائية يوفنتوس يرفض الهزيمة أمام ليل.. ودورتموند يستعيد توازنه في دوري أبطال أوروبا يوفنتوس يستعيد سكة الانتصارات بثنائية ضد أودينيزي إنزاجي: كان من الممكن أن نفوز على يوفنتوس بـ8 أهداف.. وإحصائية تشرح الأخطاء

وخاض كابال مباراته الدولية الأولى مع كولومبيا في سبتمبر الماضي.

ويستعد منتخب كولومبيا لمواجهتي أوروجواي والإكوادور ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب كابال في مركز الظهير الأيسر وانضم إلى يوفنتوس قبل انطلاق الموسم الجاري مقابل ما يقارب من 13 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو إضافية لشرائه من فيرونا.

وتلقى يوفنتوس ضربة قوية جديدة بعد خسارة جليسون بريمير مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي بأكتوبر الماضي.

وبذلك لا يمتلك يوفنتوس سوى 5 لاعبين فقط بخط الدفاع بالكامل حتى يناير المقبل.

وخاض كابال تسع مباريات مع يوفنتوس هذا الموسم وساهم في صناعة هدف.

خوان كابال يوفنتوس كولومبيا
نرشح لكم
ريليفو: مبابي هو الحل وليس الأزمة.. وهذا هو الدور الذي يطلبه أنشيلوتي آس: ريال مدريد يحسم موقفه من ضم فيرتز وكيميتش ريليفو: عائق كبير يقف أمام انتقال لابورت إلى ريال مدريد تقرير - ريال مدريد ينافس برشلونة لإنقاذ خط دفاعه مدرب إسبانيا يكشف سبب استدعاء كوبارسي وتجاهل إنيجو مارتينيز مؤتمر أولمو: رودري يستحق الكرة الذهبية.. واللعب كل 3 أيام أمر خطير دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا تحسم تأهلها وترسل بلجيكا إلى الملحق دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا تقسو على اليونان بثلاثية.. وهالاند يقود النرويج لاكتساح سلوفينيا
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - فيني عاد مجددا فأهدر.. فنزويلا تحقق تعادلا تاريخيا أمام البرازيل ساعة | أمريكا
ريليفو: مبابي هو الحل وليس الأزمة.. وهذا هو الدور الذي يطلبه أنشيلوتي ساعة | الدوري الإسباني
آس: ريال مدريد يحسم موقفه من ضم فيرتز وكيميتش ساعة | الدوري الإسباني
ريليفو: عائق كبير يقف أمام انتقال لابورت إلى ريال مدريد ساعة | ميركاتو
تقرير - ريال مدريد ينافس برشلونة لإنقاذ خط دفاعه ساعة | الدوري الإسباني
وكيل لاعبين: جوميز رفض بلعيد وفضل بنتايك على جوناثان.. ومدرب البرازيل رحب بتدريب الزمالك ولكن ساعة | الكرة المصرية
مدرب إسبانيا يكشف سبب استدعاء كوبارسي وتجاهل إنيجو مارتينيز ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أولمو: رودري يستحق الكرة الذهبية.. واللعب كل 3 أيام أمر خطير ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 2 صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة 3 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 4 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا