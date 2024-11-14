الصليبي الثاني خلال شهرين.. يوفنتوس يعلن إصابة كابال

أعلن نادي يوفنتوس إصابة لاعبه خوان كابال بقطع في الرباط الصليبي.

خوان كابال النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وخرج كابال من قائمة منتخب كولومبيا بعد تعرضه للإصابة أول أمس الثلاثاء بسبب الإصابة في الركبة.

وكشف يوفنتوس تفاصيل إصابة ظهيره عبر موقعه الرسمي بـ "قطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، وسيخضع لجراحة في الأيام المقبلة".

وخاض كابال مباراته الدولية الأولى مع كولومبيا في سبتمبر الماضي.

Bollettino medico | Le condizioni di Juan Cabal — JuventusFC (@juventusfc) November 14, 2024

ويستعد منتخب كولومبيا لمواجهتي أوروجواي والإكوادور ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب كابال في مركز الظهير الأيسر وانضم إلى يوفنتوس قبل انطلاق الموسم الجاري مقابل ما يقارب من 13 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو إضافية لشرائه من فيرونا.

وتلقى يوفنتوس ضربة قوية جديدة بعد خسارة جليسون بريمير مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي بأكتوبر الماضي.

وبذلك لا يمتلك يوفنتوس سوى 5 لاعبين فقط بخط الدفاع بالكامل حتى يناير المقبل.

وخاض كابال تسع مباريات مع يوفنتوس هذا الموسم وساهم في صناعة هدف.