رينار: قدمنا أداء قويا أمام أستراليا.. وكأنني لم أغادر السعودية

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 22:18

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - منتخب السعودية

وصف الفرنسي إيرفي رينار مدرب منتخب السعودية أداء فريقه أمام أستراليا بالمميز.

وتعادل منتخب السعودية سلبيا أمام أستراليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال رينار في تصريحات للصحفيين: "دفاعيًا كنا مميزين، ولكن هجوميا أقل، وفي المجمل قدّمنا أداء قويا أمام أستراليا".

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وعن لقطة الهدف الملغي أوضح "شاهدت اللقطة مرة واحدة، ولا بد من منح الحكام الثقة، ولكن أرغب بمشاهدتها أكثر من مرة للتأكد من القرار"

وعن مباراته الأولى بعد العودة لتدريب السعودية أجاب " أشعر بالثقة وكأنني لم أغادر المنتخب، عدد كبير من اللاعبين كانوا موجودين معي إلى جانب الأجهزة الفنية والطبية والإدارية".

وأتم "أثق بشدة في قدرات اللاعبين وهدفي التأهل معهم إلى كأس العالم".

وكان الأخضر السعودي قاب قوسين أو أدنى من خطف نقاط المباراة خارج ملعبه.

ويعتبر ذلك اللقاء هو الظهور الأول لهيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية بعد عودته.

وسجل سلطان غنام هدفا قاتلا في الدقيقة 93 قبل أن يتم إلغائه بداعي التسلل على علي البليهي باعتباره متداخلا في الكرة.

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما يتفوق منتخب أستراليا بفارق الأهداف.

ويشتعل صراع المركز الثاني بين منتخبات أستراليا والسعودية والبحرين.

بينما ينفرد منتخب اليابان بالصدارة برصيد 10 نقاط قبل مواجهة إندونيسيا في الجولة الخامسة.

رينار السعودية أستراليا
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