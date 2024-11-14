المغرب ينتصر على مصر في بداية المشوار ببطولة شمال إفريقيا للشباب

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 22:01

كتب : FilGoal

محمد سمير - منتخب مصر للشباب

خسر منتخب مصر للشباب في أول اختبار رسمي لـ روجيرو ميكالي من المغرب بنتيجة 2-1 في بطولة شمال إفريقيا والمؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما.

وتقام البطولة على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وكان منتخب تونس قد استهل المشوار بالفوز على ليبيا بنتيجة 2-1.

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وبذلك تصدر أسود أطلس ونسور قرطاج الترتيب مبكرا برصيد 3 نقاط قبل أن يلتقيا يوم الأحد المقبل.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الجزائري في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل في الثامنة مساءً.

وصف المباراة

بعد 5 دقائق فقط اضطر المدرب البرازيلي لإجراء تغيير اضطراري مبكر بمشاركة عبد الرحمن فارس بدلا من سليم طلب.

الشوط الأول أحداثه كانت هادئة وشهدت استحواذا مصريا.

لكن في الدقيقة 40 تقدم الضيوف بعد عرضية لم يشتتها معتز محمد بالشكل المطلوب فأودعها سعد حداد في الشباك.

شوط أول انتهى بتقدم مغربي بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 50 أدرك محمد سمير التعادل لمنتخب مصر بعد ركنية لم يشتتها دفاع المغرب بشكل صحيح فأودع الكرة في الشباك.

حاول لاعبو منتخب مصر استغلال الدفعة المعنوية عقب التعادل لكن دون أي جديد.

وفي الدقيقة 69 حوّل عثمان معمة عرضية فؤاد زهواني من الجهة اليسرى معيدا التقدم لمنتخب المغرب.

الضغط المصري استمر لكن دون أي خطورة على مرمى المغرب لتنتهي المباراة بخسارة منتخب مصر قبل الجولة المقبلة.

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