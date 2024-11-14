المغرب ينتصر على مصر في بداية المشوار ببطولة شمال إفريقيا للشباب

خسر منتخب مصر للشباب في أول اختبار رسمي لـ روجيرو ميكالي من المغرب بنتيجة 2-1 في بطولة شمال إفريقيا والمؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما.

وتقام البطولة على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وكان منتخب تونس قد استهل المشوار بالفوز على ليبيا بنتيجة 2-1.

وبذلك تصدر أسود أطلس ونسور قرطاج الترتيب مبكرا برصيد 3 نقاط قبل أن يلتقيا يوم الأحد المقبل.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الجزائري في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل في الثامنة مساءً.

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وصف المباراة

بعد 5 دقائق فقط اضطر المدرب البرازيلي لإجراء تغيير اضطراري مبكر بمشاركة عبد الرحمن فارس بدلا من سليم طلب.

الشوط الأول أحداثه كانت هادئة وشهدت استحواذا مصريا.

لكن في الدقيقة 40 تقدم الضيوف بعد عرضية لم يشتتها معتز محمد بالشكل المطلوب فأودعها سعد حداد في الشباك.

جووول 🔥💥 سعد الحداد يسجل الهدف الأول لمنتخب المغرب في مرمى منتخب مصر #ONTime_Sports pic.twitter.com/OcaLanKp9p — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 14, 2024

شوط أول انتهى بتقدم مغربي بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 50 أدرك محمد سمير التعادل لمنتخب مصر بعد ركنية لم يشتتها دفاع المغرب بشكل صحيح فأودع الكرة في الشباك.

التعااااااااااااااااااادل 🇪🇬💥 محمد سمير يسجل التعادل لمنتخب مصر في مرمى منتخب المغرب #ONTime_Sports pic.twitter.com/xMqmEEeBBx — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 14, 2024

حاول لاعبو منتخب مصر استغلال الدفعة المعنوية عقب التعادل لكن دون أي جديد.

وفي الدقيقة 69 حوّل عثمان معمة عرضية فؤاد زهواني من الجهة اليسرى معيدا التقدم لمنتخب المغرب.

جووووول 🔥👌 عثمان معمة يسجل الهدف الثاني لمنتخب المغرب في مرمى منتخب مصر #ONTime_Sports pic.twitter.com/oBgAXcbEX5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 14, 2024

الضغط المصري استمر لكن دون أي خطورة على مرمى المغرب لتنتهي المباراة بخسارة منتخب مصر قبل الجولة المقبلة.