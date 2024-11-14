الكاس: كنت واثقا من الفوز على الجزائر.. والمشوار لم ينته

شدد أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره الجزائري.

وحقق منتخب مصر فوزه الأول في بطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما، وذلك على حساب الجزائر.

جاء ذلك في مباراة الجولة الثانية، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال مدرب منتخب مصر للناشئين عبر صفحة اتحاد الكرة:"كنت واثق من تحقيق الفوز على الجزائر. نملك فريق جيدا يستطيع تحقيق نتائج مميزة".

وأضاف "مشوارنا لم ينته وسنبذل قصارى جهدنا خلال مباراتي تونس وليبيا، ونتمنى دعم الجماهير المصرية".

بطولة شمال إفريقيا تقام في المغرب وهي تعد بمثابة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وافتتح منتخب مصر بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بخسارة ثقيلة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بالجولة الأولى فازت تونس على الجزائر بهدف دون مقابل.