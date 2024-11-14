الكاس: كنت واثقا من الفوز على الجزائر.. والمشوار لم ينته

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 21:58

كتب : FilGoal

أحمد الكاس - منتخب مصر للناشئين

شدد أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره الجزائري.

وحقق منتخب مصر فوزه الأول في بطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما، وذلك على حساب الجزائر.

جاء ذلك في مباراة الجولة الثانية، بهدفين مقابل هدف وحيد.

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا – انتصار ليبيا على رواندا يمنح نيجيريا بطاقة التأهل تصفيات أمم إفريقيا – دون أن تلعب.. الجابون تتأهل بعد فوز ليسوتو على إفريقيا الوسطى تصفيات كأس العالم - إبداع المدرجات لا يكفي.. العراق والأردن يتعادلان سلبيا سليمان يشيد بالحرص الليبي على راحة الزمالك

وقال مدرب منتخب مصر للناشئين عبر صفحة اتحاد الكرة:"كنت واثق من تحقيق الفوز على الجزائر. نملك فريق جيدا يستطيع تحقيق نتائج مميزة".

وأضاف "مشوارنا لم ينته وسنبذل قصارى جهدنا خلال مباراتي تونس وليبيا، ونتمنى دعم الجماهير المصرية".

بطولة شمال إفريقيا تقام في المغرب وهي تعد بمثابة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وافتتح منتخب مصر بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بخسارة ثقيلة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بالجولة الأولى فازت تونس على الجزائر بهدف دون مقابل.

منتخب مصر للناشئين أحمد الكاس
نرشح لكم
مدرب المغرب: حققنا الأهم أمام مصر.. وجميع المباريات صعبة ميكالي: لم نستحق الخسارة أمام المغرب.. ومتفائل بهذا الجيل المغرب ينتصر على مصر في بداية المشوار ببطولة شمال إفريقيا للشباب انتهت شمال إفريقيا تحت 20 عاما.. مصر (1)-(2) المغرب.. خسارة في بداية المشوار الفوز الأول.. منتخب مصر للناشئين يقلب الطاولة على الجزائر التشكيل - التجربة الرسمية الأولى لـ ميكالي.. خضر يقود شباب مصر أمام المغرب منتخب مصر بزيه التقليدي في مواجهة كاب فيردي انتهت في شمال إفريقيا تحت 17 عاما - مصر (2)-(1) الجزائر.. جوووول الثااااني
أخر الأخبار
سكاي: توتنام يتحرك لتجديد عقد سون 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تصفيات أمم إفريقيا - أوسيمين يحافظ على أمال ليبيا في التأهل بتعادل قاتل مع بنين 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب المغرب: حققنا الأهم أمام مصر.. وجميع المباريات صعبة 39 دقيقة | منتخب مصر
مباشر تصفيات كأس العالم - فنزويلا (0)-(0) البرازيل.. التعادل يضيع 48 دقيقة | أمريكا
تعديل موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي في مهرجان اعتزال خالد حسين ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - الثالث الرسمي.. قبول استقالة أحمد صلاح من تدريب لافيينا ساعة | الكرة المصرية
ميكالي: لم نستحق الخسارة أمام المغرب.. ومتفائل بهذا الجيل ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - رغم الفوز على البلدية.. مدرب منتخب السويس يستقيل على الهواء ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 2 صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة 3 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 4 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا