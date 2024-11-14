انتهت في دوري الأمم - بلجيكا (0)-(1) إيطاليا

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

جيرمي دوكو - كالافيوري - إيطاليا ضد بلجيكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا ضد إيطاليا في الجولة الخامسة لمجموعات التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه منتخب فرنسا بـ 9 نقاط.

فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

الأول والثاني يتأهلان إلى ربع نهائي دوري الأمم.

فيما يتجه الثالث إلى ملحق البقاء والهبوط إلى التصنيف الثاني، بينما يهبط الرابع مباشرة.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: تيموتي كاستاني - زينو ديباست - فاوت فايس - أرثر قياتي

خط الوسط: أرني إنجلز - أمادو أونانا

أمامهما: لياندرو تروسار - لويس أوبيندا - ماكسيم دي كويبر

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

وجاء تشكيل الأزوري كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورنزو - أليساندرو بونجورنو - أليساندرو باستوني

خط الوسط: أندريا كامبياسو - دافيدي فراتيزي - نيكولو روفيلا - ساندرو تونالي - فيديريكو دي ماركو

أمامهم: نيكولو باريلا

خط الهجوم: ماتيو ريتيجي

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نهاية المباراة بفوز إيطاليا على بلجيكا 1-0

ق 86 يوهان باكايوكو بدلا من تيموتي كاستاني في صفوف بلجيكا

ق 83 أخطر فرص الشوط الثاني تضيع.. فاوت فايس يسدد بالرأس ولكن الكرة تضرب القائم

ق 79 دودي لوكيباكيو بدلا من ماكسيم دي كويبر في صفوف بلجيكا.

ق 79 3 تبديلات في صفوف إيطاليا.. مانويل لوكاتيلي وجياكومو راسبادوري وفيديريكو جاتي بدلا من نيكولو روفيلا ونيكولو باريلا وأندريا كامبياسو

ق 71 تبديلان في صفوف بلجيكا بنزول أمين الدخيل وأرثر فيرميرين بدلا من أرني إنجلز وأرثر ثياتي

ق 68 مويس كين وديستيني أودوجي بدلا من ماتيو ريتيجي وفيديريكو ديماركو في صفوف إيطاليا.

استراحة

ق 44 ساندرو تونالي يسدد مجددا ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 43 تسديدة من دافيدي فراتيزي ولكن تصطدم بدفاع بلجيكا

ق 28 بطاقة صفراء لتيموتي كاستاني ظهير بلجيكا بعد تدخل قوي

ق 27 إنجلز يعود لمواصلة اللعب

ق 26 توقف اللعب لإصابة إرني إنجلز لاعب بلجيكا

ق 25 نيكولو روفيلا يسدد وتمر الكرة فوق العارضة

ق 11 جووووول أول لإيطاليا بعرضية أرضية من دي لورينزو وتسديدة من ساندرو تونالي

ق 6 تسديدة من دافيدي فراتيزي يتصدى لها كاستيلز بسهولة

بداية المباراة

بلجيكا إيطاليا
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