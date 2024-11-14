انتهت في دوري الأمم - بلجيكا (0)-(1) إيطاليا
الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 21:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا ضد إيطاليا في الجولة الخامسة لمجموعات التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.
ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه منتخب فرنسا بـ 9 نقاط.
فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
الأول والثاني يتأهلان إلى ربع نهائي دوري الأمم.
فيما يتجه الثالث إلى ملحق البقاء والهبوط إلى التصنيف الثاني، بينما يهبط الرابع مباشرة.
وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:
حراسة المرمى: كوين كاستيلز
خط الدفاع: تيموتي كاستاني - زينو ديباست - فاوت فايس - أرثر قياتي
خط الوسط: أرني إنجلز - أمادو أونانا
أمامهما: لياندرو تروسار - لويس أوبيندا - ماكسيم دي كويبر
خط الهجوم: روميلو لوكاكو
وجاء تشكيل الأزوري كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: جيوفاني دي لورنزو - أليساندرو بونجورنو - أليساندرو باستوني
خط الوسط: أندريا كامبياسو - دافيدي فراتيزي - نيكولو روفيلا - ساندرو تونالي - فيديريكو دي ماركو
أمامهم: نيكولو باريلا
خط الهجوم: ماتيو ريتيجي
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نهاية المباراة بفوز إيطاليا على بلجيكا 1-0
ق 86 يوهان باكايوكو بدلا من تيموتي كاستاني في صفوف بلجيكا
ق 83 أخطر فرص الشوط الثاني تضيع.. فاوت فايس يسدد بالرأس ولكن الكرة تضرب القائم
ق 79 دودي لوكيباكيو بدلا من ماكسيم دي كويبر في صفوف بلجيكا.
ق 79 3 تبديلات في صفوف إيطاليا.. مانويل لوكاتيلي وجياكومو راسبادوري وفيديريكو جاتي بدلا من نيكولو روفيلا ونيكولو باريلا وأندريا كامبياسو
ق 71 تبديلان في صفوف بلجيكا بنزول أمين الدخيل وأرثر فيرميرين بدلا من أرني إنجلز وأرثر ثياتي
ق 68 مويس كين وديستيني أودوجي بدلا من ماتيو ريتيجي وفيديريكو ديماركو في صفوف إيطاليا.
استراحة
ق 44 ساندرو تونالي يسدد مجددا ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 43 تسديدة من دافيدي فراتيزي ولكن تصطدم بدفاع بلجيكا
ق 28 بطاقة صفراء لتيموتي كاستاني ظهير بلجيكا بعد تدخل قوي
ق 27 إنجلز يعود لمواصلة اللعب
ق 26 توقف اللعب لإصابة إرني إنجلز لاعب بلجيكا
ق 25 نيكولو روفيلا يسدد وتمر الكرة فوق العارضة
ق 11 جووووول أول لإيطاليا بعرضية أرضية من دي لورينزو وتسديدة من ساندرو تونالي
ق 6 تسديدة من دافيدي فراتيزي يتصدى لها كاستيلز بسهولة
بداية المباراة