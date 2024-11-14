انتهت في دوري الأمم - بلجيكا (0)-(1) إيطاليا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا ضد إيطاليا في الجولة الخامسة لمجموعات التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه منتخب فرنسا بـ 9 نقاط.

فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

الأول والثاني يتأهلان إلى ربع نهائي دوري الأمم.

فيما يتجه الثالث إلى ملحق البقاء والهبوط إلى التصنيف الثاني، بينما يهبط الرابع مباشرة.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: تيموتي كاستاني - زينو ديباست - فاوت فايس - أرثر قياتي

خط الوسط: أرني إنجلز - أمادو أونانا

أمامهما: لياندرو تروسار - لويس أوبيندا - ماكسيم دي كويبر

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

وجاء تشكيل الأزوري كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورنزو - أليساندرو بونجورنو - أليساندرو باستوني

خط الوسط: أندريا كامبياسو - دافيدي فراتيزي - نيكولو روفيلا - ساندرو تونالي - فيديريكو دي ماركو

أمامهم: نيكولو باريلا

خط الهجوم: ماتيو ريتيجي

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نهاية المباراة بفوز إيطاليا على بلجيكا 1-0

ق 86 يوهان باكايوكو بدلا من تيموتي كاستاني في صفوف بلجيكا

ق 83 أخطر فرص الشوط الثاني تضيع.. فاوت فايس يسدد بالرأس ولكن الكرة تضرب القائم

ق 79 دودي لوكيباكيو بدلا من ماكسيم دي كويبر في صفوف بلجيكا.

ق 79 3 تبديلات في صفوف إيطاليا.. مانويل لوكاتيلي وجياكومو راسبادوري وفيديريكو جاتي بدلا من نيكولو روفيلا ونيكولو باريلا وأندريا كامبياسو

ق 71 تبديلان في صفوف بلجيكا بنزول أمين الدخيل وأرثر فيرميرين بدلا من أرني إنجلز وأرثر ثياتي

ق 68 مويس كين وديستيني أودوجي بدلا من ماتيو ريتيجي وفيديريكو ديماركو في صفوف إيطاليا.

استراحة

ق 44 ساندرو تونالي يسدد مجددا ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 43 تسديدة من دافيدي فراتيزي ولكن تصطدم بدفاع بلجيكا

ق 28 بطاقة صفراء لتيموتي كاستاني ظهير بلجيكا بعد تدخل قوي

ق 27 إنجلز يعود لمواصلة اللعب

ق 26 توقف اللعب لإصابة إرني إنجلز لاعب بلجيكا

ق 25 نيكولو روفيلا يسدد وتمر الكرة فوق العارضة

ق 11 جووووول أول لإيطاليا بعرضية أرضية من دي لورينزو وتسديدة من ساندرو تونالي

ق 6 تسديدة من دافيدي فراتيزي يتصدى لها كاستيلز بسهولة

بداية المباراة