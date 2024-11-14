تصفيات كأس العالم - سيناريو مرعب يقود قطر للفوز على أوزبكستان.. والإمارات تعود للانتصارات

حقق منتخب قطر فوزا ثمينا على أوزبكستان، فيما عادت الإمارات لطريق الانتصارات ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز المنتخب القطري على نظيره الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

سجل أهداف المنتخب القطري: المعز علي هدفين في الدقيقتين (25) و(41)، ولوكاس منديز في الدقيقة (90+12).

فيما سجل هدفي المنتخب الأوزبكي ابوسبيك فيصلييف في الدقيقتين (75) و(80).

المنتخب القطري رفع بذلك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما حافظ المنتخب الأوزبكي على مركزه الثاني بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط، خلف المنتخب الإيراني المتصدر برصيد 13 نقطة.

سيناريو مرعب

بدأ المنتخب القطري اللقاء ضاغطا باحثا عن اقتناص هدف التقدم.

ومرر أكرم عفيف الكرة إلى المعز علي المتمركز في المنطقة ليسدد الأخير في الشباك معلنا عن هدف التقدم في الدقيقة (25).

وكرر أكرم عفيف تمريرته الرائعة ومرر إلى المعز علي الذي عزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (41).

ونجح المنتخب الأوزبكي في تسجيل هدف تقليص الفارق بعد هجمة سريعة من الناحية اليمنى مرر على إثرها عزيز بيك تورجوييف عرضية حولها ابوسبيك فيصلييف إلى داخل الشباك في الدقيقة (75).

واضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بعد عرضية حولها في الشباك بضربة رأسية قوية في الدقيقة (80) معلنا التعادل 2-2.

وضغط المنتخب القطري في الدقائق المتبقية من اللقاء، لينجح في خطف هدف الفوز عبر لوكاس منديز في الدقيقة (90+12).

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ثلاثية إماراتية

وفي المجموعة ذاتها عاد منتخب الإمارات لطريق الانتصارات وحقق الفوز على نظيره منتخب قيرغيزستان 3-0.

وأقيمت المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

سجل أهداف اللقاء حارب عبد الله (هدفين) في الدقيقتين 15 و89، وماركوس ميلوني في الدقيقة 35.

الفوز رفع رصيد منتخب الإمارات إلى 7 نقاط في المركز الثالث بالمجموع.

بينما توقف رصيد قيرغيزستان عند 3 نقاط، وكوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين.

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