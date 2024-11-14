التشكيل - لاعب الشهر يقود إيطاليا.. وبلجيكا تبحث عن الفرصة الأخيرة
الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 21:02
كتب : FilGoal
أعلن دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا عن تشكيل فريقه لمواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.
وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:
حراسة المرمى: كوين كاستيلز
خط الدفاع: تيموتي كاستاني - زينو ديباست - فاوت فايس - أرثر قياتي
خط الوسط: أرني إنجلز - أمادو أونانا
أمامهما: لياندرو تروسار - لويس أوبيندا - ماكسيم دي كويبر
خط الهجوم: روميلو لوكاكو
ويقود ماتيو ريتيجي نجم أتالانتا خط هجوم إيطاليا، بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل الأزوري كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: جيوفاني دي لورنزو - أليساندرو بونجورنو - أليساندرو باستوني
خط الوسط: أندريا كامبياسو - دافيدي فراتيزي - نيكولو روفيلا - ساندرو تونالي - فيديريكو دي ماركو
أمامهم: نيكولو باريلا
خط الهجوم: ماتيو ريتيجي
ويلتقي الفريقان في الجولة الخامسة لمجموعات التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.
ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه منتخب فرنسا بـ 9 نقاط.
فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
الأول والثاني يتأهلان إلى ربع نهائي دوري الأمم.
فيما يتجه الثالث إلى ملحق البقاء والهبوط إلى التصنيف الثاني، بينما يهبط الرابع مباشرة.