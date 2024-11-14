التشكيل - لاعب الشهر يقود إيطاليا.. وبلجيكا تبحث عن الفرصة الأخيرة

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 21:02

كتب : FilGoal

ماتيو ريتيجي - إيطاليا

أعلن دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا عن تشكيل فريقه لمواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: تيموتي كاستاني - زينو ديباست - فاوت فايس - أرثر قياتي

خط الوسط: أرني إنجلز - أمادو أونانا

أمامهما: لياندرو تروسار - لويس أوبيندا - ماكسيم دي كويبر

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

ويقود ماتيو ريتيجي نجم أتالانتا خط هجوم إيطاليا، بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل الأزوري كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورنزو - أليساندرو بونجورنو - أليساندرو باستوني

خط الوسط: أندريا كامبياسو - دافيدي فراتيزي - نيكولو روفيلا - ساندرو تونالي - فيديريكو دي ماركو

أمامهم: نيكولو باريلا

خط الهجوم: ماتيو ريتيجي

ويلتقي الفريقان في الجولة الخامسة لمجموعات التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه منتخب فرنسا بـ 9 نقاط.

فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

الأول والثاني يتأهلان إلى ربع نهائي دوري الأمم.

فيما يتجه الثالث إلى ملحق البقاء والهبوط إلى التصنيف الثاني، بينما يهبط الرابع مباشرة.

تشكيل إيطاليا تشكيل بلجيكا
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