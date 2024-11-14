تصفيات كأس العالم - إبداع المدرجات لا يكفي.. العراق والأردن يتعادلان سلبيا

تقاسم منتخبي العراق والأردن النقاط خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل العراق أمام الأردن سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بالمرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

التعادل رفع رصيد منتخب الأردن إلى 8 نقاط في المركز الثاني متفوقا على العراق الثالث بفارق الأهداف.

إبداع عراقي

ملعب البصرة الدولي شهد إبداع من الجماهير العراقية، إذ حضر 65 ألف متفرج المباراة لمساندة منتخب بلادهم ضد الأردن.

لكن إبداع الجماهير في المدرجات لم يكن كافيا لتسجيل الأهداف داخل الملعب.

وصف المباراة

بدأ منتخب الأردن المباراة بشكل هجومي جيد بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا رغم خوضه المباراة خارج ملعبه.

وتصدى أحمد باسل حارس مرمى منتخب العراق لمحاولة أولى خطيرة عن طريق علي علوان.

ورد منتخب العراق بتسديدة صاروخية عن طريق علي جاسم مرت بجوار المرمى.

وسدد يزن النعيمات ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء لكن باسل تصدى مجددا.

وكثف منتخب العراق محاولاته ووجه أيمن حسين ضربة رأسية قوية تصدى لها يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن.

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وبات تريتب المجموعة الثانية كالتالي:

كوريا الجنوبية: 10 نقاط

الأردن: 8 نقاط

العراق: 8 نقاط

عمان: 6 نقاط

الكويت: 3 نقاط

فلسطين: نقطتين