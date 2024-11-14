سليمان يشيد بالحرص الليبي على راحة الزمالك

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 20:27

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سليمان - بعثة الزمالك

أشاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في ليبيا بكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الزمالك والنصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين.

وقال أحمد سليمان لوسائل الإعلام الليبية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا الدولي: "نشكر الأشقاء في ليبيا على حفاوة استقبال بعثة الزمالك منذ وصولها أمس الأربعاء".

وأضاف "ما رأيناه من حفاوة الاستقبال والحرص على توفير كافة سبل الراحة لبعثة الزمالك، يعكس العلاقة الوطيدة بين نادي النصر ونظيره الزمالك، والعلاقة بين مصر وليبيا بشكل عام".

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واختتم "التنظيم الخاص للمباراة من جانب المؤسسة المسؤولة أكثر من رائع، وأتوقع خروج المباراة بالشكل اللائق".

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر الليبي وديا يوم الجمعة ضمن مهرجان اعتزال خالد حسين.

وقال نادي النصر الليبي عبر صفحته على فيسبوك: "قام رئيس النادي عبد الرحمن زيد بشراء تذاكر مباراة اعتزال رمز الوفاء أمام الزمالك دعماً للجماهير النصراوية للاستمتاع بهذا اليوم التاريخي".

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.

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