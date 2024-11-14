مران الزمالك - تدريبات خاصة لشيكابالا والجزيري والسعيد.. وانتظام ناصر منسي

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 20:25

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال لاعبي الزمالك هدف سيف الجزيري

عقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، ورئيس بعثة الفريق في ليبيا، جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق قبل انطلاق مران اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا، استعداداً لخوض ودية النصر الليبي.

واطمأن رئيس البعثة من المدير الفني على كافة استعدادات الفريق قبل خوض المران الرئيسي استعداداً للمباراة المرتقبة أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب لبيبا السابق.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك قبل المران في حضور أحمد مجدي مدرب الفريق، منح خلالها بعض التعليمات الفنية.

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وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال.

وتواجد سعيد الشرقاوي الملحق الإداري بالقنصلية المصرية في ليبيا، في ملعب شهداء بنينا لحضور تدريبات الفريق، والاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة الزمالك في ليبيا، كما عقد جلسة مع أحمد سليمان.

وقسم الجهاز الفني الفريق لمجموعتين خلال مران اليوم، لتنفيذ بعض التدريبات الفنية المختلفة خلال المران، كما تم تخصيص فقرة كاملة للتسديد على المرمى من مسافات مختلفة على مرمى الحارسين محمد صبحي ومحمود الشناوي.

وخاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله السعيد ثنائي الفريق تدريبات خاصة على هامش المران، تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال لرفع معدلات اللياقة البدنية لهما.

وانتظم ناصر منسي مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية، حيث كان قد خاض تدريبات تأهيلية في المران الأخير الذي خاضه الفريق في القاهرة بسبب الإجهاد العضلي، قبل أن يشارك في مران اليوم بصورة طبيعية.

وعقد جوميز جلسة مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، ومنحه تعليمات فنية قبل أن يؤدي تدريبات خاصة عقب انتهاء المران.

وأدى الجزيري تدريب خاص تحت إشراف أحمد مجدي المدرب المساعد، بالتسديد على مرمى محمود الشناوي سواء باستقبال الكرات العرضية أو الكرات الأرضية وتسديدها مباشرة على مرمى الحارس الشاب.

وفي الختام فضل الجهاز الفني خوض اللاعبين للتدريبات الاستشفائية عقب انتهاء المران مباشرة.

الزمالك شيكابالا عبد الله السعيد سيف الجزيري ناصر منسي
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