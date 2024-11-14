تصفيات كأس العالم - أبو علي أهدر كل الفرص.. فلسطين تخسر من عمان بهدف في الوقت القاتل

عاند الحظ وسام أبو علي خلال مواجهة منتخب فلسطين أمام عمان وحرمه من تسجيل أكثر من فرصة محققة.

وفاز منتخب عمان على ضيفه الفلسطيني بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل محسن الغساني هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 83 بعد تبادل رائع للكرة بين لاعبي المنتخب العماني.

الفوز رفع رصيد منتخب عمان إلى 6 نقاط في المركز الرابع، فيما توقف رصيد منتخب فلسطين عند نقطتين في المركز السادس.

لقطة المباراة

جماهير المنتخب العماني خطفت الأضواء بعدما شكلت علم فلسطين في المدرجات.

وجاء تصرف الجماهير العمانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان.

وصف المباراة

بدأ منتخب فلسطين المباراة بشكل هجومي جيد بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وتصدى إبراهيم المخيني حارس مرمى منتخب عمان لضربة رأسية رائعة من وسام أبو علي وحولها لركلة ركنية.

وعاد مهاجم الأهلي ليهدر فرصة محققة بعد عرضية متقنة وجهها بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى.

ورد منتخب عمان بتسديدة صاروخية عن طريق صلاح اليحيائي تصدى لها حارس مرمى منتخب فلسطين.

وسدد وسام أبو علي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن المخيني تصدى مجددا لمحاولة أبو علي الخطيرة وحولها لركلة ركنية.

ومن انطلاقة رائعة من الجهو اليسرى وتبادل الكرة نجح محسن الغساني في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

ونجح منتخب عمان بقيادة حارسه إبراهيم المخيني في الحفاظ على نقاط المباراة الثمينة.

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وبات تريتب المجموعة الثانية كالتالي:

كوريا الجنوبية: 10 نقاط

الأردن: 8 نقاط

العراق: 8 نقاط

عمان: 6 نقاط

الكويت: 3 نقاط

فلسطين: نقطتين

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد